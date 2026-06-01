Haftvorteile für „Hells Angels“-Boss im Ländle?

Aufgedeckt wurde der Fall im Zuge anderer Ermittlungen: Nachdem die Polizei den mutmaßlichen Anführer der „Hells Angels“ im Jänner 2024 erneut wegen eines Drogendelikts festgenommen hatte, wurden dessen Mobiltelefone ausgewertet. Dabei stießen die Ermittler auf insgesamt 2617 Chatnachrichten mit der Beschuldigten. Den Akten zufolge soll die Beamtin mehrfach beteuert haben, sich gerne für die Gruppierung einzusetzen und dafür keine Gegenleistung zu erwarten. Dennoch soll sie von dem 34-jährigen Rocker-Boss zumindest dreimal Gutscheine und zweimal Eintrittskarten zu Konzerten angenommen haben.