Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozessauftakt

Haftvorteile für „Hells Angels“-Boss im Ländle?

Vorarlberg
01.06.2026 18:00
Eine 36-Jährige soll einen frührenen Mitglied der „Hells Angels“ Haftvorteile verschafft haben ...
Eine 36-Jährige soll einen frührenen Mitglied der „Hells Angels“ Haftvorteile verschafft haben (Symbolbild).(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Eine Justizwachebeamtin (36) der Justizanstalt Feldkirch in Vorarlberg soll einem führenden Mitglied der „Hells Angels“ Haftvorteile verschafft haben, am Dienstag steht sie wegen Amtsmissbrauchs vor dem Schöffengericht in Feldkirch.

0 Kommentare

Der 36-Jährigen wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum Häftlinge der Rockergruppierung „Hells Angels“ begünstigt und dabei ihre dienstlichen Befugnisse missbraucht zu haben. So soll die Beamtin Handys in die Justizanstalt Feldkirch eingeschleust, Essensbestellungen organisiert sowie unzulässige Besuche ermöglicht haben.

Darüber hinaus soll sie die Übergabe von Datenträgern arrangiert und vertrauliche Informationen aus dem Haftalltag weitergegeben haben. Dazu zählen laut den Vorwürfen auch Hinweise auf geplante Verlegungen und Auslieferungen von Insassen. Besonders schwer wiegt der Verdacht, dass die Justizwachebeamtin ihre Position gezielt zugunsten einzelner Häftlinge genutzt haben soll.

Von Behörde suspendiert
Die Bundesdisziplinarbehörde suspendierte die Frau deshalb wegen des Verdachts schwerwiegender Dienstpflichtverletzungen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Maßnahme und hielt fest, die Beamtin habe „ihre Befugnisse zum Vorteil von Haftinsassen, insbesondere der Gruppierung „Hells Angels“ genutzt“. Zusätzlich steht der Vorwurf im Raum, die 36-Jährige habe entgegen den Vorschriften eine sexuelle Beziehung zu einem Insassen gehabt.

Lesen Sie auch:
Event im Lavanttal
Hells Angels-Party im Visier der Spezialfahnder
20.01.2026
Clubs durchsucht
Mega-Razzia gegen „Hells Angels“ in Deutschland
28.04.2026

Aufgedeckt wurde der Fall im Zuge anderer Ermittlungen: Nachdem die Polizei den mutmaßlichen Anführer der „Hells Angels“ im Jänner 2024 erneut wegen eines Drogendelikts festgenommen hatte, wurden dessen Mobiltelefone ausgewertet. Dabei stießen die Ermittler auf insgesamt 2617 Chatnachrichten mit der Beschuldigten. Den Akten zufolge soll die Beamtin mehrfach beteuert haben, sich gerne für die Gruppierung einzusetzen und dafür keine Gegenleistung zu erwarten. Dennoch soll sie von dem 34-jährigen Rocker-Boss zumindest dreimal Gutscheine und zweimal Eintrittskarten zu Konzerten angenommen haben.

Schweigerecht
Bereits in einem vorangegangenen Zivilverfahren machte die suspendierte Justizwachebeamtin von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Ob sie sich nun im Strafprozess zu den Vorwürfen äußern wird, ist offen. Für die Verhandlung vor Richterin Verena Wackerle sind neun Stunden angesetzt. Prozessbeginn ist um 9 Uhr. Im Falle eines Schuldspruchs droht der Angeklagten eine mehrjährige Freiheitsstrafe. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
01.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 20°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
15° / 23°
Symbol starker Regen
Dornbirn
15° / 24°
Symbol starker Regen
Feldkirch
15° / 23°
Symbol Regen

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
123.061 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
98.651 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
95.801 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2188 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
754 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Motor
Honda zieht den Stecker: Aus für Elektroautos!
617 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Prozessauftakt
Haftvorteile für „Hells Angels“-Boss im Ländle?
Sparen beim Fahren
Spritkosten entstehen nicht nur beim Tanken
Herzschlagfinale
Nur 17 Tausendstel fehlten zum zweiten Weltcupsieg
Leichte Entspannung
Knapp 11.300 Vorarlberger sind auf Jobsuche
Landestheater-Affäre
Ermittlungen gegen Monika Wagner eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf