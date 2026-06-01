Auf Zug geklettert: Mann löst Brand aus

Auf der Bahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Niklasdorf kletterte am Montag ein Mann auf einen Zug und geriet in den Stromkreis. Die Person wurde mit lebensbedrohlichen Verbrennungen ins Spital gebracht. Ein Waggon steht in Flammen, der Einsatz läuft. Die Zugstrecke ist vorübergehend gesperrt.