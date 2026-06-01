Auf Zug geklettert: Mann löst Brand aus

Auf der Bahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Niklasdorf kletterte am Montag ein Mann auf einen Zug und geriet in den Stromkreis. Die Person wurde mit lebensbedrohlichen Verbrennungen ins Spital gebracht. Ein Waggon steht in Flammen, der Einsatz läuft. Die Zugstrecke ist vorübergehend gesperrt.
Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es Montagvormittag auf der Bahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Niklasdorf. Ersten Informationen zufolge ist eine Person auf den Zug geklettert und in den Stromkreis geraten.
Lebensbedrohliche Verletzungen
„Die Identität ist bislang nicht vollständig geklärt, ebenso nicht, warum die Person auf den Zug geklettert ist. Jedenfalls ist sie schwerst, vermutlich lebensbedrohlich verletzt“, sagt Polizei-Sprecher Fritz Grundnig.
Dabei ist auch der Waggon, auf dem es zum Unfall kam, in Brand geraten. Der Löscheinsatz läuft derzeit noch. Die ÖBB-Zugstrecke ist derzeit gesperrt. Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
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