Nissan Leaf: Was kann die 3. Generation wirklich?

Nach dem Produktionsende der zweiten Generation des Leaf für Europa im März 2024 klafft eine Lücke im Modellprogramm von Nissan. Eigentlich schon vorher, denn wirklich auf der Höhe der Zeit war er längst nicht mehr. Umso erstaunlicher ist es, dass der neue erst jetzt präsentiert wird, obwohl er - wie hinter vorgehaltener Hand zu hören ist – bereits seit zwei Jahren fix und fertig ist. Aber besser so als wie beim einen oder anderen Konkurrenten, der neue Baureihen gerne mal auf die Kunden loslässt, noch bevor sie zu Ende entwickelt sind.