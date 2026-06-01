Kampf um Addiko Bank: Slowenische NLB stockt auf

Anteilseigner Alta Group hält an RBI fest

Der serbische Investor und Addiko-Anteilseigner Alta Group, erteilte der NLB nun jedoch eine Absage. Den Serben werden unter anderem über Finanzinstrumente knapp 30 Prozent der Addiko-Anteile zugerechnet. Die Gesellschaft teilte mit, sie halte an ihrer Entscheidung fest, ihre Aktien der RBI anzudienen. Ohne die Anteile der Alta Group ist die von der NLB angestrebte Annahmeschwelle von mindestens 75 Prozent rechnerisch nicht zu erreichen.