„Die E-Mobilität ist die bessere Technologie“

„Diese Veranstaltung hat sich extrem entwickelt, hat einen Stellenwert weit über Wien hinaus“, lobte Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure bei der Eröffnung der Wiener Elektro Tage. Und wie zur Bestätigung erlebten die Besucher auf dem Rathausplatz gleich zehn Österreich-Premieren – von Audi bis Xpeng. „Wir sehen hier so viele Marken“, so Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, „die Kunden wollen die neue Mobilität definitiv auch fahren.“