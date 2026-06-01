Dacia: Von der Rumänen-Rostlaube zum Lifestyler

Pannen und Rost als Dacia-Problem

Extravagantes Design im Heckbereich, Komfort als Familienfahrzeug und Frontantrieb: Der Gallier aus Pitesti faszinierte damals mehr als Polski-Fiat 125p, Skoda 100 oder Moskwitsch 412, enttäuschte jedoch durch „Montagefehler“, sprich eklatante Qualitätsdefizite. Pannen und eine hohe Rostanfälligkeit schadeten dem Ruf des Dacia auch in Westeuropa. Dort wurde das Renault-Derivat erst 1975 als Low-Budget-Alternative zum besser verarbeiteten und 40 Prozent teureren französischen Original eingeführt, kam aber nicht auf große Stückzahlen. Immerhin wirbelte Dacia ab 1984 mit dem in GB als Duster vermarkteten Offroader Aro Typ 10 speziell in Großbritannien so viel Staub auf wie die legendäre TV-Musik-Show „Top of the Pops“. „The biggest value on earth comes to town”, versprach die Werbung für den Duster, und in der Tat war kein Allradler billiger. Nicolae Ceausescu war zufrieden, brachte Dacia doch so reichlich Devisen ins Land.