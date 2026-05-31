Welches Elektro-Auto passt zu welchem Fahrer?

Das Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 hat die EU gekippt. Trotzdem ist in Österreich heuer bereits ein Viertel aller Neuzulassungen rein elektrisch, letztes Jahr wurden 35,9 Prozent mehr Stromer angemeldet als noch 2024. Für den Zuwachs sorgen mittlerweile nicht nur Flotten, sondern auch die Privatkunden. Die machten 2025 bereits ein Drittel aller E-Auto-Kunden aus – zwei Jahre zuvor war nur jeder Fünfte.