Honda ziehr den Stecker: Aus für Elektroautos!

Das ist der Honda e:Ny1

Der Honda e:Ny1 ist ein vom Kompakt-SUV HR-V abgeleiteter 4,39 Meter langer Kompaktstromer. Für den Vortrieb sorgt ein 150 kW/204 PS starker E-Motor mit 310 Nm, in 7,6 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Die 68,8 kWh große Batterie soll für eine Reichweite von 412 Kilometer gut sein. Honda gibt als WLTP-Normverbrauch 16,7 kWh an. An der Schnellladesäule zieht er nur bis zu 78 kW, der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert 45 Minuten. An der Wallbox sechs Stunden.