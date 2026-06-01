Serena Williams schlägt mit 44 Jahren wieder auf

Williams ist für viele die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat. Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind. 319 Wochen führte die 44-Jährige die Weltrangliste an und gewann insgesamt 73 Titel auf der WTA-Tour. Ihre Schwester Venus ist sporadisch noch auf der Tour aktiv. Bei den Australian Open im Jänner war die 45-Jährige mit einer Wild Card angetreten, in der ersten Runde kam das Aus für die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin.