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„Königin ist zurück“

Serena Williams schlägt mit 44 Jahren wieder auf

Tennis
01.06.2026 18:17
Serena Williams
Serena Williams(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin aus den USA erhält für das WTA-Turnier kommende Woche im Queen‘s Club in London eine Wildcard und tritt im Doppel an, wie die Veranstalter mitteilten. „Die Königin kehrt zurück“, hieß es unter einem Beitrag in den sozialen Medien. Die 44-Jährige, die seit den US Open 2022 nicht gespielt hat, tritt wohl mit der Kanadierin Victoria Mboko an.

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  „Serena ist eine der größten Athletinnen aller Zeiten, deren Vermächtnis weit über den Tennisplatz hinausreicht. Ihre Rückkehr ist Ausdruck ihrer Leidenschaft für den Wettbewerb, und ich kann es kaum erwarten, sie gegen eine neue Generation von Spitzenspielerinnen antreten zu sehen“, sagte die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo.

  Für Williams selbst fühle sich der Queen‘s Club wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen. „Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten“, erklärte Williams. Schon zuvor hatte sie in den sozialen Medien in einem Video ihre Rückkehr angedeutet.

„Großartig für den Sport, dass sie zurückkehrt“
Nach dpa-Informationen plant Williams auch in der Folgewoche, in Berlin aufzuschlagen. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon Ende Juni. Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste auch an der Church Road, wo sie siebenmal im Einzel triumphierte, aufschlägt. „Serena hat das Spiel auf ein neues Niveau gehoben, und es ist großartig für den Sport, dass sie weiterhin Grenzen verschiebt und zurückkehrt“, sagte Martina Navratilova, die zuvor älteste ehemalige WTA-Weltranglistenerste, die nach dem Karriereende ein Comeback wagte – im Alter von 43 Jahren und 10 Monaten.

Williams ist für viele die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat. Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind. 319 Wochen führte die 44-Jährige die Weltrangliste an und gewann insgesamt 73 Titel auf der WTA-Tour. Ihre Schwester Venus ist sporadisch noch auf der Tour aktiv. Bei den Australian Open im Jänner war die 45-Jährige mit einer Wild Card angetreten, in der ersten Runde kam das Aus für die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin.

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