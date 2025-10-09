Nissan Qashqai: Neuer Antrieb macht ihn sparsam

Anders als bei Vollhybriden mit CVT-Getriebe irritiert hier die Motordrehzahl zu keiner Zeit. Der Charakter des Qashqai e-Power ist eher der eines Elektroautos mit leisem Hintergrund-Brummen. Lediglich das „Gasgeben“ fühlt sich eher an wie bei einem Verbrenner, also ohne den E-Auto-typischen „Tritt ins Kreuz“, weil der Strom ja nicht aus einem großen Akku kommt, sondern zum größten Teil erst produziert werden muss und der kleine Akku nur einen Teil beisteuert.