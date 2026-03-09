Nissan bringt Minivan auf Dacia-Spring-Basis

Gravite heißt der kleine Siebensitzer. Ja, sieben Sitze! Auf unter vier Meter! Da wird der Platz nicht für sieben ausgewachsene Mitteleuropäer reichen, die auch ein bisschen Komfort gewöhnt sind. Allerdings ist der Nissan Gravite ausschließlich für Indien gedacht. Dort war zwar auch der Tata Nano zu minimalistisch, um Erfolg zu haben, aber wir haben dort schon ganze Familien mit mehreren Kindern auf einem Motorroller gesehen. Insofern …