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Immer weniger Stoff!

Die heißesten Looks aller „Euphoria“-Staffeln!

Star-Style
01.06.2026 18:00
Mehr Haut, mehr Drama! So wurden die „Euphoria“-Stars von Staffel zu Staffel immer freizügiger
Mehr Haut, mehr Drama! So wurden die „Euphoria“-Stars von Staffel zu Staffel immer freizügiger(Bild: Krone-Collage/HBO, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Euphoria“ war nie eine klassische Fashion-Serie wie „Sex and the City“ oder „Emily in Paris“. Trotzdem sorgte die HBO-Erfolgsserie immer wieder für echte Wow-Momente – und das nicht nur wegen ihrer schockierenden Storylines.

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Denn während die Figuren erwachsener wurden, veränderte sich auch ihr Stil. Die Outfits wurden mutiger, knapper und deutlich provokanter. Kaum eine andere Serie hat Mode so eng mit der Entwicklung ihrer Charaktere verknüpft.

Eine Ausnahme blieb dabei stets Rue, gespielt von Zendaya. Während ihre Freunde immer glamouröser und freizügiger auftraten, versteckte sich die Hauptfigur meist in übergroßen Hoodies, weiten Hosen und schlabbrigen Hemden.

Hunter Schafer und Zendaya in der ersten Staffel von „Euphoria“
Hunter Schafer und Zendaya in der ersten Staffel von „Euphoria“(Bild: HBO)
Zendaya und Hunter Schafer in der dritten Staffel
Zendaya und Hunter Schafer in der dritten Staffel(Bild: HBO)

Mehr Haut mit jeder Staffel: So sexy wurde „Euphoria“
Ganz anders sah das bei Cassie, Maddy und Jules aus. Sydney Sweeney, Alexa Demie und Hunter Schafer wurden über die Jahre zu den größten Fashion-Stars der Serie.

Ihre Looks wurden von Staffel zu Staffel gewagter, figurbetonter und oft auch deutlich freizügiger.

Sydney Sweeney in Staffel 1 noch etwas „schüchtern“
Sydney Sweeney in Staffel 1 noch etwas „schüchtern“(Bild: HBO)
In Staffel 2 wurde es schon freizügiger
In Staffel 2 wurde es schon freizügiger(Bild: Viennareport)
Sweeney im legendären „Oklahoma“-Dress in Staffel 2
Sweeney im legendären „Oklahoma“-Dress in Staffel 2(Bild: Viennareport)
In Staffel 3 ging‘s dann aber ab!
In Staffel 3 ging‘s dann aber ab!(Bild: Viennareport)
Barbie Ferreira, Alexa Demie und Sydney Sweeney in Staffel 2
Barbie Ferreira, Alexa Demie und Sydney Sweeney in Staffel 2(Bild: HBO)
Alexa Demi in Staffel 3 im Kunstpelzmantel von Ernest W. Baker
Alexa Demi in Staffel 3 im Kunstpelzmantel von Ernest W. Baker(Bild: HBO)

Weniger Stoff, mehr Drama! 
Besonders in der spektakulären Hochzeitsfolge schien für die Kostümdesigner das Motto zu gelten: Weniger Stoff, mehr Drama! Passend zu den explosiven Wendungen wurde auch modisch noch einmal ordentlich aufgedreht.

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Cassies Brautkleid sorgte mit seinem extrem tiefen Dekolleté für Aufsehen, während Jules in einem gewagten Cut-out-Look erschien, der kaum Raum für Fantasie ließ.

Maddy setzte ausgerechnet bei der Hochzeit ihrer einstigen besten Freundin und ihres Ex-Freundes auf ein auffälliges grünes „Rachekleid“, das mit zahlreichen Ausschnitten alle Blicke auf sich zog.

Cassie schritt im tief dekolletierten Ausschnitt zum Altar.
Cassie schritt im tief dekolletierten Ausschnitt zum Altar.(Bild: HBO Max)
Das Kleid war eigens so geschnitten, dass es nichts von Sweeneys Kurven im Zaum hielt.
Das Kleid war eigens so geschnitten, dass es nichts von Sweeneys Kurven im Zaum hielt.(Bild: HBO)
Hunter Schafer im Cut-out-Kleid
Hunter Schafer im Cut-out-Kleid(Bild: HBO)
Alexa Demi im grünen Cut-Out-Kleid
Alexa Demi im grünen Cut-Out-Kleid(Bild: HBO)

Mit dem Ende von „Euphoria“ verabschiedet sich damit nicht nur eine der erfolgreichsten HBO-Serien der vergangenen Jahre, sondern auch eine Show, deren Looks längst Popkultur-Geschichte geschrieben haben.

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