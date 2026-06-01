Die heißesten Looks aller „Euphoria“-Staffeln!

„Euphoria“ war nie eine klassische Fashion-Serie wie „Sex and the City“ oder „Emily in Paris“. Trotzdem sorgte die HBO-Erfolgsserie immer wieder für echte Wow-Momente – und das nicht nur wegen ihrer schockierenden Storylines.
Denn während die Figuren erwachsener wurden, veränderte sich auch ihr Stil. Die Outfits wurden mutiger, knapper und deutlich provokanter. Kaum eine andere Serie hat Mode so eng mit der Entwicklung ihrer Charaktere verknüpft.
Eine Ausnahme blieb dabei stets Rue, gespielt von Zendaya. Während ihre Freunde immer glamouröser und freizügiger auftraten, versteckte sich die Hauptfigur meist in übergroßen Hoodies, weiten Hosen und schlabbrigen Hemden.
Mehr Haut mit jeder Staffel: So sexy wurde „Euphoria“
Ganz anders sah das bei Cassie, Maddy und Jules aus. Sydney Sweeney, Alexa Demie und Hunter Schafer wurden über die Jahre zu den größten Fashion-Stars der Serie.
Ihre Looks wurden von Staffel zu Staffel gewagter, figurbetonter und oft auch deutlich freizügiger.
Weniger Stoff, mehr Drama!
Besonders in der spektakulären Hochzeitsfolge schien für die Kostümdesigner das Motto zu gelten: Weniger Stoff, mehr Drama! Passend zu den explosiven Wendungen wurde auch modisch noch einmal ordentlich aufgedreht.
Cassies Brautkleid sorgte mit seinem extrem tiefen Dekolleté für Aufsehen, während Jules in einem gewagten Cut-out-Look erschien, der kaum Raum für Fantasie ließ.
Maddy setzte ausgerechnet bei der Hochzeit ihrer einstigen besten Freundin und ihres Ex-Freundes auf ein auffälliges grünes „Rachekleid“, das mit zahlreichen Ausschnitten alle Blicke auf sich zog.
Mit dem Ende von „Euphoria“ verabschiedet sich damit nicht nur eine der erfolgreichsten HBO-Serien der vergangenen Jahre, sondern auch eine Show, deren Looks längst Popkultur-Geschichte geschrieben haben.
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