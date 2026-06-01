Schwanger! ServusTV tauscht WM-Moderatorin

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“

Daraus wird nun allerdings nichts – aus einem erfreulichen Grund. Kienast ist schwanger. „Deshalb gibt es für die WM einen Positionswechsel: Während des Turniers bleibe ich im Studio in Salzburg, meine Kollegin Alina Marzi übernimmt die Reise nach Amerika“, schreibt die Moderatorin. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich hätte ich dieses WM-Abenteuer gerne gemeinsam mit den Jungs erlebt, die ich mittlerweile seit 15 Jahren begleiten darf. Umso mehr freue ich mich, sie aus Salzburg zu unterstützen.“