Schwanger! ServusTV tauscht WM-Moderatorin

Kurz vor der Fußball-WM kommt es bei ServusTV zu einer personellen Änderung. Moderatorin Julia Kienast wird nicht wie geplant aus den USA berichten – die langjährige ÖFB-Begleiterin erwartet Nachwuchs.
Seit vielen Jahren begleitet Julia Kienast für ServusTV das österreichische Nationalteam und war unter anderem bei der EM 2024 in Deutschland im Dauereinsatz. Auch für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war die Journalistin fest eingeplant und hätte gemeinsam mit Marc Janko aus Santa Barbara berichtet.
„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“
Daraus wird nun allerdings nichts – aus einem erfreulichen Grund. Kienast ist schwanger. „Deshalb gibt es für die WM einen Positionswechsel: Während des Turniers bleibe ich im Studio in Salzburg, meine Kollegin Alina Marzi übernimmt die Reise nach Amerika“, schreibt die Moderatorin. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich hätte ich dieses WM-Abenteuer gerne gemeinsam mit den Jungs erlebt, die ich mittlerweile seit 15 Jahren begleiten darf. Umso mehr freue ich mich, sie aus Salzburg zu unterstützen.“
Für Kienast übernimmt damit Alina Marzi. Die ServusTV-Zuseher kennen sie vor allem aus der Formel-1- und MotoGP-Berichterstattung.
Die Moderatorin reagierte mit Humor auf ihre neue Aufgabe und schrieb zu dem kurzfristigen Wechsel: „Unverhofft kommt oft.“
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