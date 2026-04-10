Tesla plant nun doch ein kleines, günstiges SUV!

Mit einer Länge von 4,28 Metern wäre das neue Auto deutlich kürzer als das Erfolgsmodell Model Y. Der Preis solle zudem erheblich unter dem des Model 3 liegen. Um Kosten zu sparen, seien eine kleinere Batterie mit geringerer Reichweite sowie nur ein Elektromotor statt der optionalen zwei Motoren vorgesehen, hieß es weiter. Zudem solle das Gewicht bei rund 1,5 Tonnen liegen – also deutlich unter den etwa zwei Tonnen beim Model Y. Ein Zeitplan für den Produktionsstart sei unklar, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass dieser noch in diesem Jahr erfolge.