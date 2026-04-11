Kärntner Wirte für Regeln gegen Fake-Bewertungen

Die Fachgruppe möchte, dass Verfasser von Bewertungen einen Nachweis der konsumierten Leistung erbringen müssen, etwa einen Beleg. Es soll eine Frist für die Abgabe von Bewertungen eingeführt werden, veraltete Beiträge sollen nach festgelegten Kriterien entfernt werden können. Es brauche schnelle Verfahren und Missbrauch durch gekaufte, incentivierte oder koordinierte Fake-Bewertungen müsse bekämpft werden. Ein österreichisches Modell zur Regulierung soll unter Einbindung von Konsumentenschutz, Plattformbetreibern und Branchenvertretungen erarbeitet werden.