Kärntner Wirte für Regeln gegen Fake-Bewertungen

Die Kärntner Wirte wünschen sich in Anlehnung an die neue Gesetzeslage in Italien auch in Österreich strengere Regeln für Online-Bewertungen von Restaurants und Hotels.
Wirtschaftskammer-Fachgruppenobmann Stefan Sternad: „Online-Bewertungen sind für Gäste eine wichtige Orientierung. Damit dieses Instrument fair funktioniert, müssen Bewertungen echt, nachvollziehbar und aktuell sein.“ Es brauche strengere Regeln gegen Rufschädigung durch Fake-Einträge.
„Sachliche Rückmeldungen“ erwünscht
„Konstruktive, sachliche Rückmeldungen“ seien ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualität, hieß es in einer Aussendung am Freitag. „Nicht akzeptabel sind bewusste Falschdarstellungen, erpresserische Bewertungsandrohungen oder organisierte Manipulationen“, so Gastronomie-Sprecher Sternad. Ein verlässlicher Rahmen für Bewertungen sei auch ein Beitrag zum Konsumentenschutz.
Die Fachgruppe möchte, dass Verfasser von Bewertungen einen Nachweis der konsumierten Leistung erbringen müssen, etwa einen Beleg. Es soll eine Frist für die Abgabe von Bewertungen eingeführt werden, veraltete Beiträge sollen nach festgelegten Kriterien entfernt werden können. Es brauche schnelle Verfahren und Missbrauch durch gekaufte, incentivierte oder koordinierte Fake-Bewertungen müsse bekämpft werden. Ein österreichisches Modell zur Regulierung soll unter Einbindung von Konsumentenschutz, Plattformbetreibern und Branchenvertretungen erarbeitet werden.
Debatte schon in der Vergangenheit
Seitens Touristikern ist die Forderung nicht neu: Maßnahmen gegen Fake-Bewertungen im Web hatte in der Vergangenheit etwa die österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) gefordert. Mit absichtlich falschen oder irreführenden Bewertungen werde das Vertrauen in die Erfahrungen anderer Gäste untergraben, beklagten die Branchenvertreter, ähnlich wie jetzt die Kärntner Wirte.
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