Neue Fake-SMS-Welle! Phishing-Betrug nimmt zu

Schon seit Tagen erhält Frau Mayer aus dem Burgenland SMS-Nachrichten von unbekannten Absendern – und das, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Einmal wurde sie darin aufgefordert, ihre „Daten bei der Österreichischen Gesundheitskasse umgehend zu aktualisieren“. Dann wurde sie informiert, dass ihr Kosten rückerstattet werden und sie „jetzt die Auszahlung anfordern“ könne. Außerdem erhielt sie eine SMS, dass ihre „Registrierung für die FinanzOnline ID abläuft“ und erneuert werden müsse.