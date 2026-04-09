Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mehr Transparenz“

In Italien wird gegen Fake-Rezensionen vorgegangen

Wirtschaft
09.04.2026 15:24
Für Online-Bewertungen von Lokalen und Co gelten in Italien jetzt strengere Vorgaben als bisher ...
Für Online-Bewertungen von Lokalen und Co gelten in Italien jetzt strengere Vorgaben als bisher (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Online-Bewertungen von Lokalen, Hotels und Co gelten in Italien ab sofort strengere Vorgaben. Sie dürfen beispielsweise nur noch von Personen abgegeben werden, die die Leistung tatsächlich genutzt haben. Zudem müssen sich die Inhalte konkret auf die gemachte Erfahrung beziehen.

0 Kommentare

Als glaubwürdig gelten Bewertungen insbesondere dann, wenn sie durch Belege wie Rechnungen gestützt werden. Um einen Gastronomiebetrieb oder ein gekauftes Produkt zu bewerten, haben die Menschen 30 Tage Zeit. Unzulässige Kommentare, etwa von Personen, die die Leistung gar nicht genutzt haben, können Betriebe melden. Sie können die Plattformen auch auffordern, diese Beurteilungen zu entfernen. Es handle sich um einen Schritt für mehr Transparenz und fairen Wettbewerb, sagte der Präsident des Konsumentenschutzverbands Assutenti, Gabriele Melluso.

Tatsächlich haben Bewertungen laut dem Verbraucherschutzverband Codacons erheblichen Einfluss auf Konsum- und Kaufentscheidungen. Demnach lesen fast acht von zehn Verbraucherinnen und Verbrauchern (77 Prozent) vor einer Buchung oder einem Kauf die Erfahrungen anderer. Weltweit beeinflussen Online-Bewertungen Konsumausgaben in der Höhe von 150 Milliarden Euro jährlich.

Lesen Sie auch:
Falsche Bewertungen können Hotels schwer schädigen.
„Zerstört Existenzen“
Hoteliers fordern Strafen für Fake-Bewertungen
07.08.2025
Krone Plus Logo
KI begünstigt Fakes
So erkennt man gefälschte Hotel-Bewertungen
24.04.2024

Kritik an zu kurzer Frist
Die Organisation Consumerismo kritisierte, dass die 30-Tage-Frist zu kurz sei und dazu führen könne, dass Verbraucherinnen und Verbraucher komplett auf eine Bewertung verzichten. Nun verlieren die Online-Beurteilungen zudem nach zwei Jahren komplett ihre Zulässigkeit.

In Österreich hat die Hotelvereinigung im vergangenen Sommer gefordert, stärker gegen Fake-Rezensionen vorzugehen. „Plattformen reagieren meist sehr langsam oder gar nicht. Da darf die Politik nicht länger zusehen“, sagte ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
09.04.2026 15:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Italien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.327 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.987 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
95.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1636 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
973 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
895 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Wirtschaft
„Mehr Transparenz“
In Italien wird gegen Fake-Rezensionen vorgegangen
Krone Plus Logo
E-Control überwacht
So schnell sinken die Preise an den Tankstellen
Verfahren bei Gericht
Vermietungsfirma schlittert in Millionenpleite
8 Cent günstiger
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
Kampf mit Engpässen
Fast jede 5. Tankstelle in Frankreich ohne Sprit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf