In Italien wird gegen Fake-Rezensionen vorgegangen

Als glaubwürdig gelten Bewertungen insbesondere dann, wenn sie durch Belege wie Rechnungen gestützt werden. Um einen Gastronomiebetrieb oder ein gekauftes Produkt zu bewerten, haben die Menschen 30 Tage Zeit. Unzulässige Kommentare, etwa von Personen, die die Leistung gar nicht genutzt haben, können Betriebe melden. Sie können die Plattformen auch auffordern, diese Beurteilungen zu entfernen. Es handle sich um einen Schritt für mehr Transparenz und fairen Wettbewerb, sagte der Präsident des Konsumentenschutzverbands Assutenti, Gabriele Melluso.