Fiese Fake-Rechnung: Tiroler entkam QR-Code-Falle

„Ich wollte schon zahlen, aber irgendetwas hat sich komisch angefühlt“, schildert der Tiroler. Was auf den ersten Blick echt wirkte, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als Fälschung. Eine kurze Nachfrage bei der Post klärte den Schwindel schließlich endgültig auf, denn ein derartiger Service mit angeblichem Käuferschutz wird dort gar nicht angeboten. Der Tiroler brach den Vorgang rechtzeitig ab – sein Geld blieb ihm erspart.