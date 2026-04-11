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„Digital Services Act“

EU will ChatGPT-Macher OpenAI strenger regulieren

Digital
11.04.2026 11:26
ChatGPT wird in der EU als sehr große Plattform betrachtet – und fällt damit unter die Regeln ...
ChatGPT wird in der EU als sehr große Plattform betrachtet – und fällt damit unter die Regeln des „Digital Services Act“.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
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Von krone.at

Die EU will den ChatGPT-Entwickler OpenAI strenger regulieren. Das US-Softwareunternehmen solle künftig unter den „Digital Services Act“ (DSA) der EU fallen, berichtet das „Handelsblatt“ am Freitag unter Berufung auf Kreise in der EU-Kommission.

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Der DSA reguliert sehr große Online-Plattformen als auch sehr große Suchmaschinen. Als sehr große gilt, wer mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU hat. OpenAI überschreitet diese Grenze dem Bericht zufolge deutlich.

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Das „Handelsblatt“ zitierte einen Sprecher der EU-Kommission, wonach die vorliegenden Nutzerdaten derzeit geprüft würden. OpenAI wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu dem Vorgang äußern.

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