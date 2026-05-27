Iran: USA offenbaren ihren „boshaften Willen“

„Wirtschaftlichen Druck verstärken“

Laut der iranischen Führung wollen die USA und Israel weiterhin die Regierung stürzen. Nun würden allerdings andere Mittel eingesetzt als zu Beginn des Kriegs, hieß es. Durch militärische Mittel sei das Ziel nicht erreicht worden, teilte das Geheimdienstministerium mit. Es habe Hinweise darauf erhalten, dass die USA und Israel versuchen würden, den „wirtschaftlichen Druck zu verstärken“, religiöse und ethnische Gruppen zu spalten sowie Sabotageakte und andere „terroristische Operationen“ auszuführen. Dazu würden im großen Stil „Waffen, Munition und illegale Kommunikationsmittel, insbesondere Starlink-Geräte“ für den Zugang zum Internet per Satellit geschmuggelt.