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So sieht Angelina Jolies Sohn Knox nicht mehr aus!

Society International
27.05.2026 16:00
Angelina Jolie mit ihrem Sohn Knox vor zwei Jahren – doch so sieht der Teenie mittlerweile nicht ...
Angelina Jolie mit ihrem Sohn Knox vor zwei Jahren – doch so sieht der Teenie mittlerweile nicht mehr aus!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)
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Von krone.at

Kinder, wie die Zeit vergeht! Zwei Jahre ist dieser Auftritt von Knox mit Mama Angelina Jolie schon her. Doch so sieht der Promi-Spross mittlerweile nicht mehr aus. Nach dem Training in Hollywood präsentierte der Teenager gerade seinen neuen, krassen Style.

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Na, hätten Sie Knox Jolie auf den neuesten Fotos erkannt? Tatsächlich muss man da schon zweimal hinschauen. Denn der Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt hat sich zuletzt ziemlich verändert.

Neue Haarfarbe, trainierte Beine
Und das liegt nicht nur an seiner frechen, neuen Haarfarbe. Der 17-Jährige lässt sich aktuell nämlich eine quietsch-orangfarbene Haarpracht stehen, die ihm verwuschelt in die Stirn fällt. 

Angelina Jolies Sohn Knox lässt sich derzeit orangefarbene Haare stehen.
Angelina Jolies Sohn Knox lässt sich derzeit orangefarbene Haare stehen.(Bild: Viennareport)

Aber auch sonst hat sich der Zwillingsbruder von Vivienne und einzige leibliche Sohn von Jolie und Pitt ziemlich verändert. Neben einem leichten Oberlippen-Flaum fallen vor allem die trainierten Beine des Teenies auf.

Knox boxt sich durch
Die sind vor allem das Ergebnis von Knox‘ Leidenschaft für Thaiboxen, der er schon seit einiger Zeit frönt. Auch auf dem neuesten Schnappschuss ist der Promi-Spross daher in Trainingskleidung zu sehen.

Es ist übrigens nicht der erste, ausgefallene Hairstyle des Teenies. In letzter Zeit probierte Knox etwa schon Pink oder Wasserstoffblond aus. Ob er jetzt bei Orange bleibt oder vielleicht bald North West, der Tochter von Kim Kardashian, Konkurrenz macht und seinen Schopf in Schlumpfblau färben lässt? Mama Angelina fände es sicher genauso klasse wie den neuesten Look ihres Sohnes.

Jolie-Kids wollen nicht mehr Pitt heißen
Die Kids von Angelina Jolie sorgten zuletzt vor allem mit ihren Namensänderungen für Schlagzeilen.

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Knox‘ ältere Schwester Shiloh, die am heutigen Mittwoch ihren 20. Geburtstag feiert, machte es vor zwei Jahren sogar amtlich und ließ den Nachnamen Pitt offiziell streichen. Ihre Geschwister verzichteten zuletzt bei offiziellen Anlässen auf den Nachnamen ihres berühmten Vaters. Nur Knox macht da bislang noch eine Ausnahme.

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