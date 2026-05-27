So sieht Angelina Jolies Sohn Knox nicht mehr aus!

Es ist übrigens nicht der erste, ausgefallene Hairstyle des Teenies. In letzter Zeit probierte Knox etwa schon Pink oder Wasserstoffblond aus. Ob er jetzt bei Orange bleibt oder vielleicht bald North West, der Tochter von Kim Kardashian, Konkurrenz macht und seinen Schopf in Schlumpfblau färben lässt? Mama Angelina fände es sicher genauso klasse wie den neuesten Look ihres Sohnes.