Paketsteuer trifft kleine Anbieter besonders hart

Amazon senkt Gebühren und investiert weiter

Seit dem Start von Amazon in Österreich hat der US-Riese bei uns rund eine Milliarde Euro in Logistik-, Verteil- sowie Forschungs- und Entwicklungszentren investiert. Alleine im letzten Jahr waren es 265 Millionen Euro, etwa in den Ausbau von Enns in Oberösterreich. „Obendrein haben wir die Verkaufsgebühr je Einheit um durchschnittlich 17 Cent gesenkt“, so von Mirbach. Dies sei eine der größten Gebührensenkungen der letzten Jahre gewesen.