Kreml droht Armenien mit Kündigung von Gas-Vertrag

Der Vertrag, der jetzt gekündigt werden soll, wurde 2013 geschlossen. Er sieht den zollfreien Verkauf wichtiger Rohstoffe von Russland an Armenien vor, darunter Gas. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan sagte kürzlich, dass die Gaslieferungen aus dem Iran erhöht werden könnten. Allerdings ist die Kapazität der Pipeline begrenzt. Zuletzt hatten die russischen Behörden bereits die Einfuhr einer Reihe von armenischen Lebensmitteln ins Land gestoppt – angeblich wegen Qualitätsmängeln.