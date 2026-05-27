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Wiener Festwochen bestätigen Teilnahme Thiels

Wien
27.05.2026 14:55
Der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel wird am 7. Juni bei einer Diskussionsveranstaltung in ...
Der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel wird am 7. Juni bei einer Diskussionsveranstaltung in Wien erwartet.(Bild: APA/AFP/Getty Images/Stephanie Keith)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der umstrittene Tech-Milliardär Peter Thiel wird am 7. Juni nach Wien kommen. Das bestätigten die Wiener Festwochen jetzt. Allerdings könnte man sich noch anders entscheiden, heiß es. Am kommenden Freitag werde es noch eine öffentliche Debatte im Wiener Theater Odeon geben.

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Diese werde um 16 Uhr beginnen. Angekündigt sind Festival-Leiter Milo Rau, die leitende Dramaturgin Sara Abbasi, Theologe Wolfgang Palaver und Politikwissenschaftlerin Monika Mokre. „Auf Basis dieser offenen Debatte werden die Wiener Festwochen am Samstag, dem 30. Mai, eine Entscheidung treffen, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann“, hieß es am Mittwoch. Bereits im Vorfeld seien kritische Gegenstimmen auf den Plan gerufen worden. Man höre sich deshalb alle Meinungen zur Einladung Thiels an, teilte das Organisationsteam mit.

Die eigentliche Veranstaltung mit dem Tech-Milliardär und Trump-Finanzier soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen. Der „Weltuntergangsprophet“, wie ihn die Festwochen in einer Aussendung bezeichneten, soll mit dem „linken Theologen“ Palaver und Rau diskutieren. Der Titel lautet: „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“.  Der „Antichrist“ meint bei Thiel entgrenzte globale Ordnung. Die Figur, die diese heraufbeschwöre, nutze ein drohendes Armageddon oder eine drohende Katastrophe, um die Macht an sich zu reißen und eine neue Weltregierung zu installieren.

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Keine Gage für Auftritt
Man müsse sich dem entgegensetzen und einen ultralibertären Kurs fahren. Thiel hatte einmal erklärt, dass der Antichrist der Klimaaktivistin Greta Thunberg sehr ähnlich sehen könnte. Er prognostiziert immer wieder den Untergang der Erde.

Laut den Wiener Festwochen erhält der US-Amerikaner keine Gage für seinen Auftritt in Wien. „Peter Thiel gilt als mächtiger Strippenzieher, der bevorzugt im Hintergrund agiert. Seine Antichrist-Vorlesungen fanden weltweit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, hieß es. Das wolle man in Wien nun ändern. Überhaupt versuche man, „in einer Vielzahl von Veranstaltungen die Verbindungen zwischen Religion, Tech-Kapitalismus und Realpolitik“ auszuloten. 

Zitat Icon

Peter Thiel gilt als mächtiger Strippenzieher, der bevorzugt im Hintergrund agiert.

Team der Wiener Festwochen

Peter Thiel ist unter anderem beim Unternehmen Palantir Technologies aktiv, hat sowohl im Silicon Valley als auch in der US-amerikanischen Politik Einfluss. In Österreich hatte er etwa Kontakte zum ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

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