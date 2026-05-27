Wiener Festwochen bestätigen Teilnahme Thiels

Die eigentliche Veranstaltung mit dem Tech-Milliardär und Trump-Finanzier soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen. Der „Weltuntergangsprophet“, wie ihn die Festwochen in einer Aussendung bezeichneten, soll mit dem „linken Theologen“ Palaver und Rau diskutieren. Der Titel lautet: „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“. Der „Antichrist“ meint bei Thiel entgrenzte globale Ordnung. Die Figur, die diese heraufbeschwöre, nutze ein drohendes Armageddon oder eine drohende Katastrophe, um die Macht an sich zu reißen und eine neue Weltregierung zu installieren.