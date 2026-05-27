Weltstrafgerichtshof: Ungarn stoppt Austritt

Darin heißt es, im Interesse des internationalen Friedens und der Sicherheit sowie zum Schutz der Menschenrechte sei es notwendig, die Verantwortlichen für die schwersten internationalen Verbrechen vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Orbáns Regierung hatte den ISTGH-Austritt im April 2025 beschlossen und das Gericht als „politisch“ bezeichnet.