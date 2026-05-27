Was 3 Wochen ohne Handy mit Ihren Kindern machen

Zwei Drittel der Jugendlichen wollen Social-Media-Verbot

Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler sprachen sich für ein Social-Media-Verbot aus – bis zum zwölften Lebensjahr sagen 20 Prozent, bis zum 13. Lebensjahr 17 Prozent und bis zum 14. Lebensjahr ebenfalls 20 Prozent. „Über alle Skalen, die wir verwendet haben, sieht man, dass es auch in der Kontrollgruppe eine Verbesserung gegeben hat. Allein durch das Reflektieren und durch die Beschäftigung mit dem eigenen Internet-Nutzungsverhalten hat es hier also Veränderungen zum Positiven gegeben“, sagte Scheibenbogen.