Der Reloved Market kommt nach Wien & NÖ

Second-Hand-Fashion trifft auf Promi-Glamour und nachhaltigen Lifestyle: Am 29. und 30. Mai 2026 bringen das Westfield Donau Zentrum und die Westfield Shopping City Süd (SCS) mit dem Reloved Market ein ganz besonderes Event nach Wien. In Kooperation mit der Volkshilfe verwandeln sich Österreichs zwei größte Shoppingcenter in echte Hotspots für bewussten Konsum, Kreislaufwirtschaft und Popkultur und Sie können Shopping Gutscheine für die zwei größten Shoppingcenter Österreichs gewinnen
Promis und Influencer spenden ihre besten Pre-Loved Pieces aus ihren Kleiderschränken – und machen Second Hand damit zum echten Statement. Wer beim Reloved Market shoppt, kann nicht nur stylische Fashion, Accessoires und Interior-Stücke von heimischen Stars ergattern, sondern tut gleichzeitig Gutes: Ein Teil des Erlöses kommt den TAV-Betrieben (Training – Vermittlung – Arbeit) der Volkshilfe Wien zugute und schafft Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen.
Diese Promis sind dabei
Im Westfield Donau Zentrum sind unter anderem Ilias Welt, Reinhard Nowak, Pandora Nox und Christoph Fälbl vor Ort. In der Westfield Shopping City Süd dürfen sich Besucher auf Julian F.M. Stoeckel, Raphaela Fuchs (@heartblood), Anca & Lucca sowie Rebecca Rapp freuen.
Weitere prominente Namen, die ihre persönlichen Pre-Loved Stücke zur Verfügung stellen, sind: Otto Retzer, Barbara Wussow, Cornelius Obonya, Barbara Karlich, Michael Ostrowski, Sterman & Grissemann, Reinhold Bilgeri, Thomas Brezina, Wolfgang Fasching und viele mehr. Neben dem Verkauf der exklusiven Second-Hand-Pieces gibt es persönliche Meet & Greets in den Creators & VIP Corners – die perfekte Gelegenheit für Fotos, Autogramme und persönliche Gespräche mit den Stars.
Buntes Rahmenprogramm mit Festival-Feeling
Der Reloved Market bietet weit mehr als nur Shopping: Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit
Highlight im Westfield Donau Zentrum: Der „gabarage“-Upcycling-Workshop am Samstag mit Fahrlehrer & Social-Media-Star Niko, Sängerin Billie Steirisch und Musiker Roman Gregory. Gemeinsam mit den Besuchern werden aus alten Westfield-Planen und anderen Materialien neue Produkte wie Bikini Bags und coole Accessoires kreiert.
Westfield Donau Zentrum & Westfield Shopping City Süd
29.-30. Mai 2026
Beginn: 11:00 Uhr (Westfield Club Mitglieder ab 10:00 Uhr)
Weitere Informationen und Workshop-Anmeldungen
Westfield Shopping City Süd
Westfield Donau Zentrum
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Reloved Market am 29. und 30. Mai im Westfield Donau Zentrum und die Westfield Shopping City Süd (SCS) je 3x100 € Shoppinggutscheine für die Shopping City Süd und das Westfield Donauzentrum. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
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