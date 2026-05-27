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Der Reloved Market kommt nach Wien & NÖ

Gewinnspiele
27.05.2026 15:30
Nachhaltige Mode rückt im Donau Zentrum und in der SCS in den Fokus
Nachhaltige Mode rückt im Donau Zentrum und in der SCS in den Fokus(Bild: Dragan Dok)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Second-Hand-Fashion trifft auf Promi-Glamour und nachhaltigen Lifestyle: Am 29. und 30. Mai 2026 bringen das Westfield Donau Zentrum und die Westfield Shopping City Süd (SCS) mit dem Reloved Market ein ganz besonderes Event nach Wien. In Kooperation mit der Volkshilfe verwandeln sich Österreichs zwei größte Shoppingcenter in echte Hotspots für bewussten Konsum, Kreislaufwirtschaft und Popkultur und Sie können Shopping Gutscheine für die zwei größten Shoppingcenter Österreichs gewinnen

Promis und Influencer spenden ihre besten Pre-Loved Pieces aus ihren Kleiderschränken – und machen Second Hand damit zum echten Statement. Wer beim Reloved Market shoppt, kann nicht nur stylische Fashion, Accessoires und Interior-Stücke von heimischen Stars ergattern, sondern tut gleichzeitig Gutes: Ein Teil des Erlöses kommt den TAV-Betrieben (Training – Vermittlung – Arbeit) der Volkshilfe Wien zugute und schafft Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen.

Nachhaltige Mode & Stars und Community an einem Ort
Nachhaltige Mode & Stars und Community an einem Ort(Bild: Dragan Dok)

Diese Promis sind dabei 
Im Westfield Donau Zentrum sind unter anderem Ilias Welt, Reinhard Nowak, Pandora Nox und Christoph Fälbl vor Ort. In der Westfield Shopping City Süd dürfen sich Besucher auf Julian F.M. Stoeckel, Raphaela Fuchs (@heartblood), Anca & Lucca sowie Rebecca Rapp freuen.

Weitere prominente Namen, die ihre persönlichen Pre-Loved Stücke zur Verfügung stellen, sind: Otto Retzer, Barbara Wussow, Cornelius Obonya, Barbara Karlich, Michael Ostrowski, Sterman & Grissemann, Reinhold Bilgeri, Thomas Brezina, Wolfgang Fasching und viele mehr. Neben dem Verkauf der exklusiven Second-Hand-Pieces gibt es persönliche Meet & Greets in den Creators & VIP Corners – die perfekte Gelegenheit für Fotos, Autogramme und persönliche Gespräche mit den Stars.

Buntes Rahmenprogramm mit Festival-Feeling 
Der Reloved Market bietet weit mehr als nur Shopping: Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit

  • spannenden Workshops
  • Beauty- und Styling-Stationen
  • DJ-Sets
  • Fotowalls
  • trendigen Genuss-Ecken

Highlight im Westfield Donau Zentrum: Der „gabarage“-Upcycling-Workshop am Samstag mit Fahrlehrer & Social-Media-Star Niko, Sängerin Billie Steirisch und Musiker Roman Gregory. Gemeinsam mit den Besuchern werden aus alten Westfield-Planen und anderen Materialien neue Produkte wie Bikini Bags und coole Accessoires kreiert.

Reloved Market auf einen Blick

Westfield Donau Zentrum & Westfield Shopping City Süd
29.-30. Mai 2026
Beginn: 11:00 Uhr (Westfield Club Mitglieder ab 10:00 Uhr)

Weitere Informationen und Workshop-Anmeldungen
Westfield Shopping City Süd
Westfield Donau Zentrum 

Second Hand ist nicht nur nachhaltig sondern Ausdruck von Stil und Haltung
Second Hand ist nicht nur nachhaltig sondern Ausdruck von Stil und Haltung(Bild: Dragan Dok)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Reloved Market am 29. und 30. Mai im Westfield Donau Zentrum und die Westfield Shopping City Süd (SCS) je 3x100 € Shoppinggutscheine für die Shopping City Süd und das Westfield Donauzentrum. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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