Der Reloved Market kommt nach Wien & NÖ

Second-Hand-Fashion trifft auf Promi-Glamour und nachhaltigen Lifestyle: Am 29. und 30. Mai 2026 bringen das Westfield Donau Zentrum und die Westfield Shopping City Süd (SCS) mit dem Reloved Market ein ganz besonderes Event nach Wien. In Kooperation mit der Volkshilfe verwandeln sich Österreichs zwei größte Shoppingcenter in echte Hotspots für bewussten Konsum, Kreislaufwirtschaft und Popkultur und Sie können Shopping Gutscheine für die zwei größten Shoppingcenter Österreichs gewinnen