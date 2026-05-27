Hagel und Gewitter ziehen über Österreich hinweg

Österreich ist derzeit von einer für Mai ungewöhnlichen Hitzewelle betroffen. Nun drohen heftige Unwetter, lokal wird auch vor Hagel gewarnt. Im Süden und Südosten ziehen aktuell kräftige Gewitter durch. In Tirol hat ein heftiges Gewitter sogar kurzzeitig zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs geführt.
Immer öfter kommt es im Zuge des Klimawandels zu Extremwetter – das zeigt sich auch am Mittwoch deutlich. Bei rund 31 Grad und brütender Hitze deuteten die Wolken bereits zur Mittagszeit auf mögliche Gewitter hin.
Höchste Warnstufe im Burgenland
Am Nachmittag hat die Unwetterzentrale (UWZ) eine lokale Warnung für nahezu alle Bundesländer ausgegeben. In Teilen des Burgenlands gilt dabei sogar die höchste Warnstufe „violett“. In Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten liegt die zweithöchste Stufe vor. In Tirol und Salzburg gilt die dritthöchste Warnstufe wegen „markanten“ Wetters. Lediglich Wien dürfte von den Unwettern verschont bleiben.
Bahnchaos in Innsbruck
Autofahrer sollten vorsichtig sein und ihre Fahrzeuge möglichst in einer Garage oder unter einem sicheren Unterstand abstellen. Auch im Bahnverkehr haben die Unwetter bereits ihre Spuren hinterlassen. Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs rund um Innsbruck geführt. Ein Blitzeinschlag nahe des Hauptbahnhofs dürfte eine Störung an einem Stellwerk verursacht haben. Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr waren eingeschränkt unterwegs.
Erst zum Abend hin ist mit einer spürbaren Abkühlung und etwas ruhigeren Verhältnissen zu rechnen. Mit einströmender, kühlerer und trockenerer Luft entspannt sich die Wetterlage dann langsam. Zumindest in den kommenden beiden Tagen ist etwas Entspannung in Sicht. Donnerstag und Freitag wird es vor allem im Norden und Osten nicht mehr ganz so heiß, es bleibt laut UWZ aber weiterhin sommerlich warm.
Auch am Freitag zeigt sich der Himmel noch überwiegend freundlich. Erst am späten Vormittag entstehen über den Bergen die ersten Quellwolken, meist bleibt es jedoch trocken. Nur in den Tälern frischt ein angenehm sommerlicher Wind gelegentlich auf.
Gewittergefahr zum Wochenende steigt
Auch der Samstag startet sommerlich warm und sonnig. Gegen Mittag wendet sich das Blatt allerdings: Zunächst nördlich der Donau ziehen Wolken und Gewitter auf, im Laufe des Tages steigt die Gewittergefahr im Norden und Osten allgemein wieder an. Wanderer aufgepasst: Auch in den Bergen sind einzelne Schauer möglich. In Gewitternähe kann es zudem teils stürmisch werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.