Hagel und Gewitter ziehen über Österreich hinweg

Bahnchaos in Innsbruck

Autofahrer sollten vorsichtig sein und ihre Fahrzeuge möglichst in einer Garage oder unter einem sicheren Unterstand abstellen. Auch im Bahnverkehr haben die Unwetter bereits ihre Spuren hinterlassen. Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs rund um Innsbruck geführt. Ein Blitzeinschlag nahe des Hauptbahnhofs dürfte eine Störung an einem Stellwerk verursacht haben. Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr waren eingeschränkt unterwegs.