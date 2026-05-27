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Gravierende Gründe

Jeder dritte Wiener Sanitäter wirft das Handtuch

Wien
27.05.2026 15:24
Sanitäter sind täglich im Einsatz, um Leben zu retten.
Sanitäter sind täglich im Einsatz, um Leben zu retten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Der Job Sanitäter ist für viele eine Sackgasse, das zeigt die Fluktuation. Um das so wichtige Personal zu halten, sind dringend Änderungen im System gefordert. Krone+ hat die Hintergründe.

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Das Thema Pflege wird zu Recht seit Jahren umfassend diskutiert: Personalnot, demografische Entwicklung, Ausbildung und Gehalt. Was jedoch in der Debatte kaum vorkommt, aber ein essenzieller Teil des Versorgungssystems ist, ist der Rettungsdienst.

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