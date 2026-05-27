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Eishockey-Königsklasse

Für Eisbullen geht es gleich dreimal nach Schweden

Sport
27.05.2026 16:41
Atte Tolvanen und die Eisbullen kennen ihre Gegner in der CHL.
Atte Tolvanen und die Eisbullen kennen ihre Gegner in der CHL.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Im Zuge der Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Zürich die Auslosung zur Champions Hockey League-Saison 2026/27 auf dem Programm. Für den ehemaligen Serienmeister Salzburg war bereits vor der Auslosung klar, dass ein schweres Programm warten wird. Auswärts geht es gleich dreimal nach Skandinavien, zuhause warten Nachbarschaftsduelle.

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Egal wie der Spielplan ausgesehen hätte, für die Eisbullen wären es so oder so harte Brocken geworden. Bei der Champions Hockey League-Auslosung für die Ligaphase der kommenden Saison wurden die Eisbullen aus Topf vier gezogen, nun kennen sie auch ihre Gegner.

Vor allem auswärts wartet ein richtig hartes Programm auf die Cracks von Neo-Coach Alang Letang. Bei der Auslosung in der Schweiz zogen die Losfeen Josh Holden und Jussi Markkanen für die Mozartstädter gleich dreimal Schweden aus dem Hut. In den Auswärtspartien geht es gegen den amtierenden Meister Skelleftea AIK,Växjö Lakers (wo die Bulls schon zweimal angetreten sind) und Rögle BK - ebenfalls ein WIedersehen.

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In den Heimpartien warten im Volksgarten spannende Nachbarschaftsduelle. Mit den Eisbären Berlin gibt es ein Wiedersehen, zudem kommen die Kölner Haie an die Salzach. Im dritten Heimspiel treffen die Salzburger auf Bili Tygri Liberec aus Tschechien.

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