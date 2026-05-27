Für Eisbullen geht es gleich dreimal nach Schweden

Vor allem auswärts wartet ein richtig hartes Programm auf die Cracks von Neo-Coach Alang Letang. Bei der Auslosung in der Schweiz zogen die Losfeen Josh Holden und Jussi Markkanen für die Mozartstädter gleich dreimal Schweden aus dem Hut. In den Auswärtspartien geht es gegen den amtierenden Meister Skelleftea AIK,Växjö Lakers (wo die Bulls schon zweimal angetreten sind) und Rögle BK - ebenfalls ein WIedersehen.