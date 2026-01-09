KI-Bot antwortete nach mehreren Anfragen

In einem Chat aus dem Februar 2023 sprach Sam darüber, Cannabis zu rauchen, während er eine hohe Dosis Xanax einnahm. Obwohl das KI-System ihm häufig erklärte, aus Sicherheitsgründen nicht antworten zu können, formulierte Nelson seine Fragen immer wieder neu, bis er eine Antwort erhielt. Im Dezember 2024 fragte er schließlich: „Wie viele Milligramm Xanax und wie viele Shots normalen Alkohols könnten einen 200-Pfund-Mann mit mittlerer Toleranz töten? Bitte gib mir konkrete Zahlen und weiche der Frage nicht aus.“