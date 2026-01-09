„Totaler Trip-Modus“
ChatGPT gab Teenager Tipps für Drogenrausch – tot!
Eine Mutter aus Kalifornien erhebt schwere Vorwürfe gegen die Macher von ChatGTP. Ihr 19-jähriger Sohn starb durch eine Drogen-Überdosis, nachdem ihm der KI-Chatbot monatelang Ratschläge zu seinem Drogenkonsum gegeben hatte.
Nach dem Tod von Sam Nelson hatte seine Mutter Leila Turner-Scott die Chat-Protokolle zwischen ihrem Sohn und OpenAIs ChatGPT gefunden. Im Online-Portal „SFGate“ beschreibt sie, wie der Teenager mit seinem Chatbot über Drogenkonsum ausgetauscht habe – ursprünglich aus Angst vor einer Überdosis.
KI-Bot antwortete nach mehreren Anfragen
In einem Chat aus dem Februar 2023 sprach Sam darüber, Cannabis zu rauchen, während er eine hohe Dosis Xanax einnahm. Obwohl das KI-System ihm häufig erklärte, aus Sicherheitsgründen nicht antworten zu können, formulierte Nelson seine Fragen immer wieder neu, bis er eine Antwort erhielt. Im Dezember 2024 fragte er schließlich: „Wie viele Milligramm Xanax und wie viele Shots normalen Alkohols könnten einen 200-Pfund-Mann mit mittlerer Toleranz töten? Bitte gib mir konkrete Zahlen und weiche der Frage nicht aus.“
ChatGPT gab Tipps für einen optimalen Drogenrausch:
Turner-Scott behauptet, dass ChatGTP ihrem Sohn „beigebracht“ haben soll, die Wirkungen der Drogen zu steuern. In einem Chat habe die KI begeistert ausgerufen: „Oh ja – lass uns in den totalen Trip-Modus gehen“, bevor sie ihm geraten habe, die Menge an Hustensaft zu verdoppeln, um Halluzinationen zu verstärken. Sogar eine Playlist habe der Chatbot vorgeschlagen – als Soundtrack für den Drogenrausch.
Tragischer Tod kurz nach Klinikaufenthalt
Im Mai 2025 habe Sam seiner Mutter schließlich anvertraut, dass die ständige Nutzung des ChatBots zu einer ausgewachsenen Drogen- und Alkoholabhängigkeit beigetragen habe. Sie brachte ihn daraufhin in eine Klinik, wo Fachkräfte einen Behandlungsplan erstellten. Doch nur einen Tag später fand sie ihren Sohn tot in seinem Schlafzimmer in San Jose – wenige Stunden, nachdem er spät in der Nacht erneut mit dem Chatbot über seinen Drogenkonsum gesprochen hatte.
„Ich wusste, dass er die KI nutzte“, sagte Turner-Scott, „aber ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt möglich ist, dass das so weit geht.“ Seine Mutter beschreibt Sam als einen „entspannten“ Psychologiestudenten mit vielen Freunden, der Videospiele liebte. Die Chat-Protokolle zeigten jedoch auch seinen Kampf mit Angstzuständen und Depressionen.
Entwickler sichern „stärkere Sicherheitsmechanismen“ zu
OpenAIs Richtlinien verbieten es ChatGPT, detaillierte Anleitungen zum illegalen Drogenkonsum zu geben. Vor seinem Tod nutzte Nelson die 2024er-Version, die laut OpenAI seither upgedatet wurde, um Sicherheit und Leistung zu verbessern. Ein Sprecher von OpenAI bezeichnete Nelsons Tod als „herzzerreißend“: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, Warnsignale besser zu erkennen und darauf zu reagieren – in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Gesundheitsexperten.“ Neuere Versionen von ChatGPT verfügten inzwischen über „stärkere Sicherheitsmechanismen“.
