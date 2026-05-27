Suchard bleibt bei der Admira weiter an Bord

Zuletzt kursierten einige Namen in der Südstadt, die Admira entschied sich jedoch anders. Harald Suchard steigt beim Zweitligisten vom Interims- zum Chefcoach auf. Für Sportchef Ralf Muhr war der 49-Jährige am Ende die logische Lösung ...
„Er passt einfach perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt Admiras Sportchef Ralf Muhr über Harald Suchard, der in der Südstadt einen neuen Vertrag bekam, in der kommenden Saison vom Interims- zum Chefcoach aufsteigt. Der 49-Jährige sprang nach dem Abgang von Thomas Silberberger Ende März in Liga zwei in die Bresche, konnte den Traum vom Aufstieg am Ende aber nicht mehr verwirklichen.
„Harry hat aber bereits bewiesen, dass er Talente entwickeln kann, bildet zudem die perfekte Brücke von den arrivierten zu den jungen Kickern“, meint Muhr, dessen Elf unter Neo-Investor Martin Dellenbach in die Bundesliga will. Aber wohl kürzertreten muss...
Offenbar wird der Gürtel im Sommer enger geschnallt. So soll es bei einigen Spielern zu Gehaltskürzungen kommen. Muhr: „Wir gehen in unsere fünfte Zweitliga-Saison, natürlich müssen wir da kleinere Brötchen backen, das betrifft alle Positionen, auch meine! Allerdings können und werden wir nicht in laufende Verträge eingreifen bzw. etwas ändern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.