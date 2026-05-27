Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainerfrage geklärt

Suchard bleibt bei der Admira weiter an Bord

2. Liga
27.05.2026 15:24
Die Admira setzt auf Klub-Ikone Harald Suchard
Die Admira setzt auf Klub-Ikone Harald Suchard(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Zuletzt kursierten einige Namen in der Südstadt, die Admira entschied sich jedoch anders. Harald Suchard steigt beim Zweitligisten vom Interims- zum Chefcoach auf. Für Sportchef Ralf Muhr war der 49-Jährige am Ende die logische Lösung ...

0 Kommentare

„Er passt einfach perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt Admiras Sportchef Ralf Muhr über Harald Suchard, der in der Südstadt einen neuen Vertrag bekam, in der kommenden Saison vom Interims- zum Chefcoach aufsteigt. Der 49-Jährige sprang nach dem Abgang von Thomas Silberberger Ende März in Liga zwei in die Bresche, konnte den Traum vom Aufstieg am Ende aber nicht mehr verwirklichen.

Viel vor: Harald Suchard
Viel vor: Harald Suchard(Bild: GEPA)

„Harry hat aber bereits bewiesen, dass er Talente entwickeln kann, bildet zudem die perfekte Brücke von den arrivierten zu den jungen Kickern“, meint Muhr, dessen Elf unter Neo-Investor Martin Dellenbach in die Bundesliga will. Aber wohl kürzertreten muss...

Admiras Sporchef Ralf Muhr
Admiras Sporchef Ralf Muhr(Bild: Ralf Muhr)

Offenbar wird der Gürtel im Sommer enger geschnallt. So soll es bei einigen Spielern zu Gehaltskürzungen kommen. Muhr: „Wir gehen in unsere fünfte Zweitliga-Saison, natürlich müssen wir da kleinere Brötchen backen, das betrifft alle Positionen, auch meine! Allerdings können und werden wir nicht in laufende Verträge eingreifen bzw. etwas ändern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
27.05.2026 15:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Thomas Silberberger
Admiral
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
131.389 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
117.025 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
91.411 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
942 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
844 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Kärnten
Keine Reue: „Ich würde noch mehr Menschen töten“
814 mal kommentiert
Der Prozess startete am Mittwochvormittag in Klagenfurt.
Mehr 2. Liga
Trainerfrage geklärt
Suchard bleibt bei der Admira weiter an Bord
Wie berichtet
Offiziell: Liefering verpflichtet Westliga-Talent
Sport Tv Logo
Schnäppchen gefällig?
Diese Profi-Fußballer sind ablösefrei zu haben!
„Bestens vorbereitet“
Erstmals Cheftrainer! Neue Aufgabe für Sonnleitner
„Klare Fußballidee“
First Vienna präsentiert neuen Cheftrainer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf