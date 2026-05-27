Suchard bleibt bei der Admira weiter an Bord

„Er passt einfach perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt Admiras Sportchef Ralf Muhr über Harald Suchard, der in der Südstadt einen neuen Vertrag bekam, in der kommenden Saison vom Interims- zum Chefcoach aufsteigt. Der 49-Jährige sprang nach dem Abgang von Thomas Silberberger Ende März in Liga zwei in die Bresche, konnte den Traum vom Aufstieg am Ende aber nicht mehr verwirklichen.