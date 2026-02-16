Steinberger wechselt zu ChatGPT-Entwickler OpenAI

Gegenüber brutkasten.com ließ Steinberger wissen, dass er auch weiterhin an OpenClaw arbeiten werde. Aber er habe noch mehr Ideen. „Ich habe einfach Mega-Bock darauf. Mit einer riesigen Menge an smarten Leuten zusammenarbeiten zu können – wie könnte ich da widerstehen?“, sagte er. „Ein bisschen mit dem Visum wird es aber noch dauern.“