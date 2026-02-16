Vorteilswelt
OpenClaw-Entwickler

Steinberger wechselt zu ChatGPT-Entwickler OpenAI

Digital
16.02.2026 09:48
Peter Steinberger verstärkt künftig OpenAI.
Peter Steinberger verstärkt künftig OpenAI.(Bild: steipete.me)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit seinem KI-Agenten OpenClaw hatte der Österreicher Peter Steinberger in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Auch beim ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dessen Chef Sam Altman verkündete jetzt höchstpersönlich, dass Steinberger bei OpenAI anheuert.

0 Kommentare

„Peter Steinberger verstärkt OpenAI und wird die nächste Generation persönlicher Assistenten vorantreiben. Er ist ein Genie mit vielen faszinierenden Ideen für die Zukunft intelligenter Agenten, die miteinander interagieren und Nutzern wertvolle Dienste leisten“, verkündete Altman via X. „Wir gehen davon aus, dass dies schnell zu einem Kernbestandteil unseres Produktportfolios werden wird.“

Steinbergers KI-Agent OpenClaw - Krone+ berichtete – soll demnach als Open-Source-Projekt in einer Stiftung weitergeführt werden, die von OpenAI unterstützt wird. Die Zukunft, so Altman, werde stark von „Multiagentensystemen geprägt sein, und es ist uns wichtig, Open Source in diesem Zusammenhang zu fördern.“

Lesen Sie auch:
Um den österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“ ist ein regelrechter Hype entstanden. Doch nicht ...
Krone Plus Logo
Experten besorgt
Wirbel um österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“
06.02.2026

Gegenüber brutkasten.com ließ Steinberger wissen, dass er auch weiterhin an OpenClaw arbeiten werde. Aber er habe noch mehr Ideen. „Ich habe einfach Mega-Bock darauf. Mit einer riesigen Menge an smarten Leuten zusammenarbeiten zu können – wie könnte ich da widerstehen?“, sagte er. „Ein bisschen mit dem Visum wird es aber noch dauern.“

Digital
16.02.2026 09:48
