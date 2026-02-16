Steinberger wechselt zu ChatGPT-Entwickler OpenAI

Mit seinem KI-Agenten OpenClaw hatte der Österreicher Peter Steinberger in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Auch beim ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dessen Chef Sam Altman verkündete jetzt höchstpersönlich, dass Steinberger bei OpenAI anheuert.
„Peter Steinberger verstärkt OpenAI und wird die nächste Generation persönlicher Assistenten vorantreiben. Er ist ein Genie mit vielen faszinierenden Ideen für die Zukunft intelligenter Agenten, die miteinander interagieren und Nutzern wertvolle Dienste leisten“, verkündete Altman via X. „Wir gehen davon aus, dass dies schnell zu einem Kernbestandteil unseres Produktportfolios werden wird.“
Steinbergers KI-Agent OpenClaw - Krone+ berichtete – soll demnach als Open-Source-Projekt in einer Stiftung weitergeführt werden, die von OpenAI unterstützt wird. Die Zukunft, so Altman, werde stark von „Multiagentensystemen geprägt sein, und es ist uns wichtig, Open Source in diesem Zusammenhang zu fördern.“
Gegenüber brutkasten.com ließ Steinberger wissen, dass er auch weiterhin an OpenClaw arbeiten werde. Aber er habe noch mehr Ideen. „Ich habe einfach Mega-Bock darauf. Mit einer riesigen Menge an smarten Leuten zusammenarbeiten zu können – wie könnte ich da widerstehen?“, sagte er. „Ein bisschen mit dem Visum wird es aber noch dauern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.