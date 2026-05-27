Am Weg zur Schule
Zwei Buben (12) tot – Frau fuhr in Kindergruppe
Ein furchtbarer Unfall ist Mittwochfrüh in der deutschen Stadt Dinslaken passiert: Eine 47-jährige Autofahrerin ist mit drei Kindern auf ihren Fahrrädern zusammengekracht. Zwei 12-jährige Buben wurden dabei lebensgefährlich verletzt und starben später im Krankenhaus.
Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 7:45 Uhr in Dinslaken im deutschen Bundesland Nordhrein-Westfalen. Eine 47-Jährige kam mit ihrem Auto nach links von der Straße ab. „Die Frau kollidierte mit drei entgegenkommenden fahrradfahrenden Kindern und anschließend mit drei geparkten Pkw“, teilte die Polizei mit.
Alle drei 12-jährigen Kinder, die gerade auf dem Weg zur Schule waren, wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Schüler kam mit leichten Verletzungen davon, zwei 12-jährige Buben wurden lebensgefährlich verletzt. Alle drei Kinder wurden mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.
Im Krankenhaus erlagen die beiden schwerverletzten Burschen wenig später ihren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenfalls ins Spital gebracht. Es war auch ein Rettungshubschrauber am Weg zur Unfallstelle, dieser wurde dann aber doch nicht eingesetzt.
Aktuell ist noch völlig unklar, wieso die Frau von der Straße abkam und mit den Fahrradfahrern kollidierte. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.
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