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Technische Probleme

Sydney: Plötzlich regnete es Drohnen vom Himmel

Ausland
27.05.2026 10:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

So haben sich das die Veranstalter des berühmten Vivid Festivals in der australischen Metorpole Sydney das nicht vorgestellt. Während einer Lichtershow stürzten plötzlich Dutzende Leuchtdrohnen vom Himmel ins Wasser – wegen eines „plötzlich auftretenden technischen Problems“.

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Der Vorfall ereignete sich am Montagabend über dem Darling Harbour, wo sich Tausende Zuschauer versammelt hatten, um eine der nächtlichen Drohnenshows des Festivals zu sehen. Videos in sozialen Medien zeigen, wie mehrere Drohnen plötzlich mitten in der Luft zu flackern begannen und anschließend abstürzten (siehe X-Posting unten).

Zunächst dachten einige der Anwesende an absichtliche Manöver als Teil der Show. „Soll das so sein?“, ist in einem der Videos zu hören. Daraufhin antwortet eine andere Person: „Ich glaube nicht.“ Tatsächlich erklärte das Unternehmen SkyMagic, die die Show organisiert hatte, wenig später, dass eine „Änderung der Funkfrequenz“ eine Fehlfunktion bei knapp 90 Drohnen ausgelöst habe. Die Fluggeräte seien aber in einer Sicherheitszone abgestürzt und niemand sei zu Schaden gekommen.

Aufnahme von der Eröffnungsnacht des Vivid Festivals im Hafen von Sydney
Aufnahme von der Eröffnungsnacht des Vivid Festivals im Hafen von Sydney(Bild: AFP/DAVID GRAY)

Drohnen-Vorführungen bis auf Weiteres gestoppt
Die Festivalleitung gab später bekannt, dass die für Dienstag und Mittwoch geplanten Drohnenvorführungen wegen „unvorhergesehener technischer Schwierigkeiten“ abgesagt werden. Die Sicherheit der Zuschauer „sie oberste Priorität“. Die Transportbehörde des Landes untersucht die Hintergründe des Zwischenfalls. Eine Sabotage wird derzeit ausgeschlossen.

Das Vivid Festival findet jedes Jahr in Sydney statt und umfasst große Lichtinstallationen, Feuerwerke, Drohnenshows und Kunstaufführungen im gesamten Stadtzentrum von Sydney.

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