Sydney: Plötzlich regnete es Drohnen vom Himmel

Zunächst dachten einige der Anwesende an absichtliche Manöver als Teil der Show. „Soll das so sein?“, ist in einem der Videos zu hören. Daraufhin antwortet eine andere Person: „Ich glaube nicht.“ Tatsächlich erklärte das Unternehmen SkyMagic, die die Show organisiert hatte, wenig später, dass eine „Änderung der Funkfrequenz“ eine Fehlfunktion bei knapp 90 Drohnen ausgelöst habe. Die Fluggeräte seien aber in einer Sicherheitszone abgestürzt und niemand sei zu Schaden gekommen.