Nvidia investiert 150 Mrd. $ pro Jahr in Taiwan

Taiwan spielt eine zentrale Rolle in der globalen Lieferkette für KI-Technologien, unter anderem für Unternehmen wie Nvidia und Apple. Diese Stellung wird maßgeblich durch TSMC gefestigt. Um die Bedeutung Taiwans zu unterstreichen, kündigte Advanced Micro Devices (AMD) vergangene Woche an, mehr als zehn Milliarden Dollar in den taiwanesischen KI-Sektor zu investieren, um strategische Partnerschaften zu vertiefen und die Kapazitäten für die Fertigung und Montage fortschrittlicher KI-Chips auszubauen.