Prozess nach zehn Jahren wegen DNA-Spuren

130.000 Euro Schmerzensgeld soll der Südburgenländer, der von seiner Lebensgefährtin zum Landesgericht Eisenstadt chauffiert worden war – Führerschein hat er derzeit keinen – an das Opfer bezahlen. Damit ist er freilich nicht einverstanden. „Noch einmal: Es war einvernehmlicher Sex!“ Man vertagt. Die Vorsitzende will weitere Zeugen hören. Beim nächsten Termin wird die Einvernahme des Opfers eingespielt. Dann wird auch zu hören sein, dass sich die Frau schwertut, ein erfülltes Sexualleben zu führen.