EU-Länder wollen Jagd auf Kormorane erlauben

Seit 1979 geschützt

Die Tiere zählen seit 1979 zu den geschützten Arten in Europa. Sie können etwa 30 Jahre alt werden. In Österreich gibt es Kormorane an größeren Flüssen und Seen, zum Beispiel am Boden- und Neusiedler See. Meist sind sie aber nur auf Durchreise, gebrütet wird hierzulande selten. Die Wasservögel sind auch hier streng geschützt und gelten als stark gefährdet. Sie stehen auf der Roten Liste. Man müsse sich gegen Abschüsse einsetzen, sagten Tierschützerinnen und Tierschützer.