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Für „Hero“ Glasner und sein Team wird es emotional

Conference League
27.05.2026 16:39
Gelingt Oliver Glasner mit Crystal Palace heute die finale Krönung?
Gelingt Oliver Glasner mit Crystal Palace heute die finale Krönung?(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionaler Tag für Trainer Oliver Glasner und sein Team Crystal Palace! Schon wenige Stunden vor dem Anpfiff des Conference-League-Finales gegen Rayo Vallecano (ab 21 Uhr – hier im sportkrone.at-Liveticker) geht es heiß her. Nachrichten und Botschaften sollen das Team zum Titel pushen – besonders erfreut zeigt sich Glasner über die Nachricht eines ehemaligen Schützlings. Unterdessen bedauern viele Fans den Abschied des Österreichers. 

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Ein letztes Mal wird Oliver Glasner heute bei Crystal Palace als Trainer an der Seitenlinie stehen – und dabei vielleicht seinen Legendenstatus im Klub weiter ausbauen. Denn immerhin könnten die Londoner heute erstmals einen europäischen Titel ergattern. Es wäre der krönende Abschluss für den Österreicher. 

Schon jetzt bedauern viele Palace-Fans den bevorstehenden Abschied. Unter einer Videobotschaft des Trainers auf dem Instagram-Kanal von Crystal Palace zum anstehenden Conference-League-Showdown finden sich zahlreiche Kommentare von Fans. 

„Oli, du bist ein Held!“
„90 Minuten Glasner, gib uns noch eine Nacht, die wir nie vergessen werden. Für immer dankbar für unseren Helden!!“, „Gänsehaut! Oli, du bist ein Held!“ oder „Traurig, dass es endet, glücklich, dass es passiert ist. Ein letztes Match. Wir werden Oliver Glasner vermissen. Lasst uns Geschichte schreiben“, ist dort etwa zu lesen. 

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Eine besondere Botschaft erreichte das Team und Trainer Glasner wenige Stunden vor Anpfiff. Ex-Palace-Kicker Eberechi Eze meldete sich in einer Videobotschaft und sprach seinem ehemaligen Team großes Lob aus und wünschte viel Glück fürs Finale. 

Von Glasner gab es gleich eine Antwort. Dass sein ehemaliger Schützling weiterhin mit dem Team mitfiebert, freut den Coach besonders. Zumal er zu Beginn der Europacup-Kampagne selbst noch im Dress von Palace seinen Beitrag zum jetzigen Erfolg geleistet hat. Erst nach dem Quali-Match gegen Fredrikstad aus Norwegen wechselte Eze zu Arsenal. 

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