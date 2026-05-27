Für „Hero“ Glasner und sein Team wird es emotional

Emotionaler Tag für Trainer Oliver Glasner und sein Team Crystal Palace! Schon wenige Stunden vor dem Anpfiff des Conference-League-Finales gegen Rayo Vallecano (ab 21 Uhr – hier im sportkrone.at-Liveticker) geht es heiß her. Nachrichten und Botschaften sollen das Team zum Titel pushen – besonders erfreut zeigt sich Glasner über die Nachricht eines ehemaligen Schützlings. Unterdessen bedauern viele Fans den Abschied des Österreichers.