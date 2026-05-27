ORF: Vorhabensbericht zu Strobl und Wrabetz fertig

Benko-Anwalt Norbert Wess, der den über seine Chats mit einer ORF-Mitarbeiterin gefallenen Roland Weißmann vertritt, brachte mit einer Anzeige, in der es auch um einen Streit zwischen Weißmann und Strobl betreffend der von Wrabetz unterzeichneten Pensionszusagen für den 69-Jährigen geht, den Stein ins Rollen. Die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Wien prüfte daraufhin, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.