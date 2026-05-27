Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vertrag bis 2028

Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid

Bundesliga
27.05.2026 16:18
Tonni Adamsen ist jetzt ein Rapid-Spieler!
Tonni Adamsen ist jetzt ein Rapid-Spieler!(Bild: studiokimsmdt)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Wechsel von Tonni Adamsen zu Rapid ist in trockenen Tüchern. Die „Krone“ hat schon zuvor über den bevorstehenden Transfer berichtet. Der Dänen-Knipser hat einen vorerst bis 2028 laufenden Vertrag unterschrieben. 

0 Kommentare

Ausgebildet wurde Adamsen bei Bröndby IF in Kopenhagen. In den vergangenen vier Jahren ging er allerdings für Konkurrenten Silkeborg IF auf Torejagd. In knapp 160 Matches gelangen ihm dabei 65 Treffer. In 15 Europacup-Begegnungen knipste der 31-Jährige zehnmal. Auch als Assistgeber wusste er zu überzeugen.

„Absoluter Wunschspieler“
Von Markus Katzer, Rapids Geschäftsführer Sport, wurde der 1,80 m große Angreifer als „absoluter Wunschspieler“ betitelt. 

Lesen Sie auch:
Rapids Trainer Hoff Thorup fordert eine klare Identität, um Spieler rekrutieren zu können.
Chaos-Saison
Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“
27.05.2026
Klare Aussagen
Abschied von Rapid? Grgic lässt aufhorchen!
25.05.2026

„Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann. Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen“, erklärte Katzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
27.05.2026 16:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
131.389 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
117.025 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
91.411 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
942 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
844 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Kärnten
Keine Reue: „Ich würde noch mehr Menschen töten“
814 mal kommentiert
Der Prozess startete am Mittwochvormittag in Klagenfurt.
Mehr Bundesliga
Vertrag bis 2028
Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid
Vertrag bis 2028
Roter Transferkracher: Michorl dockt beim GAK an!
Vertrag verlängert
Aufsteiger Lustenau findet das nächste Puzzlestück
Chaos-Saison
Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“
Verteidiger in Mode
Gerücht: Ist Sturm an diesem Wattens-Riesen dran?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf