Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid

„Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann. Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen“, erklärte Katzer.