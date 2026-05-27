Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid

Der Wechsel von Tonni Adamsen zu Rapid ist in trockenen Tüchern. Die „Krone“ hat schon zuvor über den bevorstehenden Transfer berichtet. Der Dänen-Knipser hat einen vorerst bis 2028 laufenden Vertrag unterschrieben.
Ausgebildet wurde Adamsen bei Bröndby IF in Kopenhagen. In den vergangenen vier Jahren ging er allerdings für Konkurrenten Silkeborg IF auf Torejagd. In knapp 160 Matches gelangen ihm dabei 65 Treffer. In 15 Europacup-Begegnungen knipste der 31-Jährige zehnmal. Auch als Assistgeber wusste er zu überzeugen.
„Absoluter Wunschspieler“
Von Markus Katzer, Rapids Geschäftsführer Sport, wurde der 1,80 m große Angreifer als „absoluter Wunschspieler“ betitelt.
„Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann. Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen“, erklärte Katzer.
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