Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Er flog aber auf

So ersetzte Linzer mit ChatGPT ein Medizinstudium

Oberösterreich
14.02.2026 05:00
„Dr. med. Münchhausen“ aus Linz bewarb sich mit dem Fake-Zeugnis um die Eintragung in die ...
„Dr. med. Münchhausen“ aus Linz bewarb sich mit dem Fake-Zeugnis um die Eintragung in die offizielle Ärzteliste.(Bild: Benjamin Nolte)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Endlich Arzt! Ein langer Weg, wenn man ihn so geht, wie vorgesehen. Doch ein 27-Jähriger wollte mithilfe der Künstlichen Intelligenz eine Abkürzung nehmen. Und geriet auf der Zielgeraden in eine Sackgasse. Die Ausrede für seine kriminelle Kreativität ist schon fast romantisch – aber nur fast.

0 Kommentare

Warum sich jahrelang auf der Medizin-Uni herumplagen, wenn doch das Zeugnis so einfach aus dem Drucker kommt? Ein 27-jähriger Linzer ließ sich von ChatGPT eine Bestätigung der Wiener Medizin-Universität erstellen und reichte diese dann bei der Österreichischen Ärztekammer ein, um sich auf die Ärzteliste setzen zu lassen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
182.378 mal gelesen
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
109.206 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
108.722 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2195 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
982 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Er flog aber auf
So ersetzte Linzer mit ChatGPT ein Medizinstudium
Waldis Menschen in OÖ
Vom Kampf ums Überleben und Niki Laudas Idee
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: OÖ-Derby SV Ried gegen den LASK
Bei Spiel verschwunden
Verzweifelte Suche nach zwei abgängigen Kindern
Krone Plus Logo
Innviertler Serien
Gegen Derby-Kaiser Ried ist der LASK oft arm dran
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf