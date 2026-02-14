So ersetzte Linzer mit ChatGPT ein Medizinstudium

Warum sich jahrelang auf der Medizin-Uni herumplagen, wenn doch das Zeugnis so einfach aus dem Drucker kommt? Ein 27-jähriger Linzer ließ sich von ChatGPT eine Bestätigung der Wiener Medizin-Universität erstellen und reichte diese dann bei der Österreichischen Ärztekammer ein, um sich auf die Ärzteliste setzen zu lassen.