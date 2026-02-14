So ersetzte Linzer mit ChatGPT ein Medizinstudium
Er flog aber auf
Endlich Arzt! Ein langer Weg, wenn man ihn so geht, wie vorgesehen. Doch ein 27-Jähriger wollte mithilfe der Künstlichen Intelligenz eine Abkürzung nehmen. Und geriet auf der Zielgeraden in eine Sackgasse. Die Ausrede für seine kriminelle Kreativität ist schon fast romantisch – aber nur fast.
Warum sich jahrelang auf der Medizin-Uni herumplagen, wenn doch das Zeugnis so einfach aus dem Drucker kommt? Ein 27-jähriger Linzer ließ sich von ChatGPT eine Bestätigung der Wiener Medizin-Universität erstellen und reichte diese dann bei der Österreichischen Ärztekammer ein, um sich auf die Ärzteliste setzen zu lassen.
