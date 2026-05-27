Ein Traum: Apfel-Crumble im Glas

Bei Tanja gibt es diesmal einen Apfel-Crumble im Glas serviert, mit einer köstlichen Topfen- Frischkäsecreme. Geschichtet im Glas, sieht das Dessert einfach super aus. Einmal mit dem langen Löffel bis ganz nach unten… und genießen. Mit etwas Zeste einer Zitrusfrucht verfeinert, ist diese Nachspeise ein echter Hingucker.