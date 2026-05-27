Ein Traum: Apfel-Crumble im Glas

Bei Tanja gibt es diesmal einen Apfel-Crumble im Glas serviert, mit einer köstlichen Topfen- Frischkäsecreme. Geschichtet im Glas, sieht das Dessert einfach super aus. Einmal mit dem langen Löffel bis ganz nach unten… und genießen. Mit etwas Zeste einer Zitrusfrucht verfeinert, ist diese Nachspeise ein echter Hingucker.
Apfel-Crumble im Glas
Zutaten: 4 Äpfel, 1 Zitrone. Crumble: 100g Mehl, 75g Butter, 100g Zucker, 1 Pkg. Backpulver, 1 Pkg. Vanillezucker,
Creme: 200g Frischkäse, 100ml. Schlagobers, 20g Zucker, Zimt,
Zubereitung:
Zuerst die Äpfel schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Äpfel in einem Topf mit etwas Zucker und einem Schuss Wasser weichdünsten. Gerne auch eine Prise Zimt dazugeben. Dann Mehl mit handwarmer Butter, Backpulver und Vanillezucker zu einem Teig kneten und für 15 Min. im Kühlschrank kaltstellen.
Anschließend den Teig in grobe Stücke auf ein Backblech zerbröseln und ca. 15. Min. bei 180 Grad Umluft backen. Währenddessen das Obers cremig aufschlagen und mit dem Frischkäse vermengen. Dazu etwas Zucker und ev. eine Prise Zimt und Zitronenabrieb.
Den fertigen Crumble abwechselnd mit den gedünsteten Äpfeln und der Creme in ein Glas schichten. Kann mit warmen Äpfeln oder kalt serviert werden.