Lämmer von Weide gestohlen: „Nicht zum Verzehr!“

Ein alles andere als alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Oberland: Von einer eingezäunten Weide wurden Anfang dieser Woche gleich drei Lämmer gestohlen. Wer hinter dem tierischen Diebstahl steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Nur so viel ist laut den Ermittlern gewiss: „Die Tiere sind nicht zum Verzehr geeignet!“
Es gibt wahrlich nichts, was es nicht gibt – und was nicht gestohlen wird! Das beweist der aktuelle Fall in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagabend seien von einer eingezäunten Weide drei Lämmer gestohlen worden, berichtete die Polizei.
Die Tiere sind aufgrund einer medikamentösen Behandlung nicht zum Verzehr geeignet.
Polizei bzw. der Geschädigte
Wurden die Täter beobachtet?
Zu dem tierischen Diebstahl kam es im Westen der Marktgemeinde. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Exekutive hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Botschaft an die Diebe hat der geschädigte Landwirt: „Die Tiere sind aufgrund einer medikamentösen Behandlung nicht zum Verzehr geeignet.“
Möglicherweise wurden die Täter ja beim tierischen Coup beobachtet. Zeugen sollen sich bei der Exekutive melden.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer: 059 133/7126.
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