Lämmer von Weide gestohlen: „Nicht zum Verzehr!“

Ein alles andere als alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Oberland: Von einer eingezäunten Weide wurden Anfang dieser Woche gleich drei Lämmer gestohlen. Wer hinter dem tierischen Diebstahl steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Nur so viel ist laut den Ermittlern gewiss: „Die Tiere sind nicht zum Verzehr geeignet!“