Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Argentinien-Teamchef:

Messi voll fit? „Das ist nicht die Realität“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.05.2026 15:18
Weiter Bangen um Superstar Lionel Messi!
Weiter Bangen um Superstar Lionel Messi!(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie fit kann Lionel Messi die WM in Angriff nehmen? Nachdem er vor wenigen Tagen bei einem Spiel seines Vereins Inter Miami verletzt ausgewechselt werden musste, bangt Titelverteidiger Argentinien um seinen Superstar. Ein erstes Update sorgte für Erleichterung, Teamchef Lionel Scaloni bleibt aber vorsichtig. 

0 Kommentare

„Die ersten Updates sind nicht ganz schlecht“, bestätigt Scaloni gegenünber „DSports“, allerdings ergänzt der Argentinien-Trainer auch: „Jetzt müssen wir abwarten, wie er sich entwickelt, bis die Ergebnisse weiterer Tests vorliegen, um zu sehen, ob sie die ersten medizinischen Berichte bestätigen.“ 

Lesen Sie auch:
Lionel Messi dürfte für die WM wieder fit sein. 
Argentinien bangt
WM in Gefahr? Klub veröffentlicht Messi-Diagnose
26.05.2026
Superstar verletzt?
Was ist mit Messi los? Sorge knapp vor der WM
25.05.2026

Es gibt also weiterhin Sorgenfalten bei Österreichs WM-Gruppengegner. Messi wurde am Sonntag im Ligaspiel seines Vereins Inter Miami angeschlagen ausgewechselt. Der Ausnahme-Kicker würde an einer Überlastung leiden, die mit einer Muskelermüdung im linken Oberschenkel zusammenhängt, teilte der US-Klub mit. 

Erstes Match am 16. Juni
In den nächsten Tagen muss sich Messi deshalb schonen. Drei Wochen vor dem WM-Start keine ideale Situation für den Titelverteidiger: „Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität“, nimmt Scaloni kein Blatt vor den Mund. 

Lionel Scaloni mit Lionel Messi!
Lionel Scaloni mit Lionel Messi!(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Bis dahin sollte Messi allerdings wieder fit sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.05.2026 15:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Argentinien-Teamchef:
Messi voll fit? „Das ist nicht die Realität“
Leinwände neben Rasen
Red Bull Arena richtet Public Viewing bei WM aus
ÖFB-Trainer begehrt
Milan-Gerüchte! Jetzt reagiert Teamchef Rangnick
Bayern-Star teilt aus
Laimer-Spitze vor WM: Deutsche sind „neidisch“
WM-Highlight in Tirol
Gratis Public Viewing mit echter Stadionatmosphäre

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine