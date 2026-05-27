Messi voll fit? „Das ist nicht die Realität“

Erstes Match am 16. Juni

In den nächsten Tagen muss sich Messi deshalb schonen. Drei Wochen vor dem WM-Start keine ideale Situation für den Titelverteidiger: „Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität“, nimmt Scaloni kein Blatt vor den Mund.