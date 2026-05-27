Messi voll fit? „Das ist nicht die Realität“

Wie fit kann Lionel Messi die WM in Angriff nehmen? Nachdem er vor wenigen Tagen bei einem Spiel seines Vereins Inter Miami verletzt ausgewechselt werden musste, bangt Titelverteidiger Argentinien um seinen Superstar. Ein erstes Update sorgte für Erleichterung, Teamchef Lionel Scaloni bleibt aber vorsichtig.
„Die ersten Updates sind nicht ganz schlecht“, bestätigt Scaloni gegenünber „DSports“, allerdings ergänzt der Argentinien-Trainer auch: „Jetzt müssen wir abwarten, wie er sich entwickelt, bis die Ergebnisse weiterer Tests vorliegen, um zu sehen, ob sie die ersten medizinischen Berichte bestätigen.“
Es gibt also weiterhin Sorgenfalten bei Österreichs WM-Gruppengegner. Messi wurde am Sonntag im Ligaspiel seines Vereins Inter Miami angeschlagen ausgewechselt. Der Ausnahme-Kicker würde an einer Überlastung leiden, die mit einer Muskelermüdung im linken Oberschenkel zusammenhängt, teilte der US-Klub mit.
Erstes Match am 16. Juni
In den nächsten Tagen muss sich Messi deshalb schonen. Drei Wochen vor dem WM-Start keine ideale Situation für den Titelverteidiger: „Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität“, nimmt Scaloni kein Blatt vor den Mund.
Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Bis dahin sollte Messi allerdings wieder fit sein.
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