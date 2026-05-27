Trump-Vorschlag: Nahost reagiert mit Lach-Emojis

Der US-Präsident hatte auf seiner Plattform Truth Social mehrere Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit dazu aufgefordert, sich dem Abraham-Abkommen anzuschließen und Israel offiziell anzuerkennen. Genannt wurden dabei unter anderem Pakistan, Ägypten, die Türkei, Katar und Saudi-Arabien – und selbst ein möglicher Beitritt des Iran wurde von Trump ins Spiel gebracht.