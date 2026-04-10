Rechen-Engpässe bremsen die Künstliche Intelligenz

Experten werten diese Aussagen als Zeichen, dass sich die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur langsam auszahlen. Schätzungen zufolge werden allein die US-Konzerne Amazon, Google, Meta und Microsoft im laufenden Jahr zusammen mehr als 630 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren ausgeben. Jassy betonte, dass ein Großteil der zusätzlichen Kapazitäten bereits ausgebucht sei. Analysten erwarten für 2026 ein AWS-Umsatzplus von zehn Prozent auf 142 Milliarden Dollar.