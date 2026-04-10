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Amazon-Chef Jassy:

Rechen-Engpässe bremsen die Künstliche Intelligenz

Digital
10.04.2026 09:52
Amazon-Chef Andy Jassy
Amazon-Chef Andy Jassy(Bild: AP/Isaac Brekken)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die weltgrößte Cloudfirma Amazon Web Services (AWS) nennt erstmals Zahlen zu ihrem Geschäft mit KI-Angeboten. Die Umsätze des ersten Quartals hätten auf das Gesamtjahr hochgerechnet mehr als 15 Milliarden Dollar (12,8 Milliarden Euro) betragen.

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Das schrieb Andy Jassy, Chef des Mutterkonzerns Amazon, am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Dieses Geschäftsfeld wachse rasant, wobei das Tempo durch Engpässe bei Rechenkapazitäten gebremst werde.

Die Entwicklung eigener Spezialprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) gewinne ebenfalls an Bedeutung. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir sie möglicherweise in Zukunft palettenweise an Dritte verkaufen werden“, fügte Jassy hinzu. In den vergangenen Monaten hätten sich die annualisierten Erlöse der Chip-Sparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf mehr als 20 Milliarden Dollar verdoppelt.

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Experten werten diese Aussagen als Zeichen, dass sich die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur langsam auszahlen. Schätzungen zufolge werden allein die US-Konzerne Amazon, Google, Meta und Microsoft im laufenden Jahr zusammen mehr als 630 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren ausgeben. Jassy betonte, dass ein Großteil der zusätzlichen Kapazitäten bereits ausgebucht sei. Analysten erwarten für 2026 ein AWS-Umsatzplus von zehn Prozent auf 142 Milliarden Dollar.

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