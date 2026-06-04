Qualifikantin Chwalinska sensationell im Finale!

Die Polin Maja Chwalinska hat ihren sensationellen Erfolgslauf bei den French Open fortgesetzt und mit dem Final-Einzug einen Meilenstein gesetzt!
Die Weltranglisten-114. gewann am Donnerstag gegen die Russin Diana Schnaider 7:6 (4), 6:4 und erreichte als erst zweite Qualifikantin überhaupt ein Grand-Slam-Finale. Im Endspiel am Samstag trifft die 24-Jährige auf die Russin Mirra Andrejewa, die die Ukrainerin Marta Kostjuk mit 6:1, 6:3 in die Schranken wies.
Das Kunststück, als Qualifikantin bis ins Finale vorzustoßen, war 2021 auch Emma Raducanu bei den US Open gelungen – die Britin holte damals sogar den Titel. Dafür muss Chwalinska in Paris noch einmal über sich hinauswachsen und die klare Favoritin Andrejewa schlagen. Die 19-jährige Russin steht ebenfalls erstmals in ihrer Karriere im Endspiel eines Major-Turniers.
Polnische Qualifikantin lebt ihren Traum
Chwalinska entnervte mit ihrem geduldigen und taktisch variantenreichen Spiel auch die als Nummer 25 gesetzte Schnaider. „Das ist wie ein Traum. Ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Ich bin sprachlos und einfach nur sehr glücklich“, sagte Chwalinska, die erneut äußerlich unbeeindruckt von der Kulisse aufgespielt hatte. „Ich versuche, gelassen zu bleiben, aber in mir drinnen ist es stürmisch.“
Nach den vielen bestrittenen Matches sei sie mental und körperlich schon ziemlich am Limit. „Ich werde nicht lügen, es geht mir nicht großartig, es ist herausfordernd gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen, aber ich beschwere mich nicht.“ Vor Final-Gegnerin Andrejewa habe sie großen Respekt. „Ich habe ihr Spiel gesehen, es wird einfach eine weitere große Erfahrung – in einem Grand-Slam-Finale“, sagte die Polin angesichts ihres Erfolgslaufs ungläubig den Kopf schüttelnd.
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