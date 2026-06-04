Qualifikantin Chwalinska sensationell im Finale!

Nach den vielen bestrittenen Matches sei sie mental und körperlich schon ziemlich am Limit. „Ich werde nicht lügen, es geht mir nicht großartig, es ist herausfordernd gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen, aber ich beschwere mich nicht.“ Vor Final-Gegnerin Andrejewa habe sie großen Respekt. „Ich habe ihr Spiel gesehen, es wird einfach eine weitere große Erfahrung – in einem Grand-Slam-Finale“, sagte die Polin angesichts ihres Erfolgslaufs ungläubig den Kopf schüttelnd.