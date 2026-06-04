Lieber Kollege Walach, ich wünsche gute Nerven!

Das Besondere: Vor einigen Jahren war Thomas Walch noch ein ranghoher SPÖ-Mitarbeiter. Er kommt demnach nicht aus der „rechten Ecke“. Die Bildungsdirektion Wien kritisierte, das Interview sei nicht mit ihr abgesprochen gewesen. Seither geht es nicht mehr darum, was Herr Walach von seiner Schule erzählte, sondern vielmehr, ob er dies überhaupt darf? Laut dem Verfassungsjuristen Dr. Bußjäger darf er es.