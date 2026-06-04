73-jähriger Wiener mit Hubschrauber gerettet

Mit einer Knieverletzung endete die Wanderung eines 73-jährigen Wieners in den Radstätter Tauern in der Gemeinde Tweng. Da der Mann nach einem Sturz starke Schmerzen hatte und nicht mehr weiterkonnte, alarmierte er die Einsatzkräfte. Diese rückten gleich mit zwei Hubschraubern aus.
Bei dem Unfall war der 73-Jährige im Bereich der Oberen Neuwirtalm in Richtung Grubachscharte unterwegs. Weil ihn die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 1 nicht gleich finden konnte, machte sich auch der Polizeihubschrauber „Libelle Oscar“ auf die Suche.
Schließlich wurde der Wiener doch vom Notarzthubschrauber gefunden, aufgenommen und bei der Alm an die Bergrettung übergeben. Ins Tal wurde er dann mit dem Einsatzfahrzeug gebracht. Von dort ging es mit der Rettung ins Krankenhaus Tamsweg weiter. Im Einsatz standen sieben Bergretter aus Mauterndorf.
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