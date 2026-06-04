73-jähriger Wiener mit Hubschrauber gerettet

Schließlich wurde der Wiener doch vom Notarzthubschrauber gefunden, aufgenommen und bei der Alm an die Bergrettung übergeben. Ins Tal wurde er dann mit dem Einsatzfahrzeug gebracht. Von dort ging es mit der Rettung ins Krankenhaus Tamsweg weiter. Im Einsatz standen sieben Bergretter aus Mauterndorf.